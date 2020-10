Kırçiçeği’nden kişiye özel menü ve maske

Kırçiçeği, lezzet yolculuğuna başladığı ilk günden beri pek çok ilke imza attı. Pandemi döneminde restorana gelen misafirler için kişiye özel hazırlattığı maske ve menü paketleri dağıtan Kırçiçeği, lezzet aşıklarından tam not aldı. Korona virüs döneminde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte restoranların kapıları misafirlerine açan Kırçiçeği, nesilden nesile aktarılan başarılarının arkasında 'sağlık, hijyen ve lezzet' olduğunu açıkladı. Porselen tabak kullanımı, büyük salonları ve çalıştığı gıda mühendisiyle pek çok ilklere imza atan Kırçiçeği, markasından yemek listesine kadar tamamen Türkçe kullanımına da gösterdiği özen nedeniyle de 2006 yılında TDK tarafından ödüle layık görülmüştü. Gerçekleştirdiği ilklere bu dönemde bir yenisini daha ekleyen Kırçiçeği, her müşteriye içinde tek kullanımlık menü ile Kırçiçeği logolu maske olan paketler dağıtıyor.



ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK

Kırçiçeği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpbaş "Kırçiçeği kullanılan dana ve kuzu karkasları dahil bütün hammaddeler, veteriner hekim ve gıda mühendisi tarafından sıkı bir kontrolden geçirildikten sonra tesise alınır" dedi. İpbaş, üretimin her aşamasının kalite kontrol ekipleri tarafından titizlikle kontrol edildiğini belirterek "Bütün soğuk hava depolarının sıcaklıkları özel cihazlarla sürekli ölçülür, kaydedilir ve kontrol altında tutulur" diye konuştu.



SOSYAL SORUMLULUK

İPBAŞ ailesi yalnızca gıda sektöründe gösterilen başarılarıyla değil, pek çok sosyal sorumluluk projesine adını altın harflerle yazdırdı. İpbaş ailesi, Kırçiceği Anadolu Lisesi'ni eğitim hayatına kazandırdı. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yapılan hasta konuk evi için KİTVAK'a destek verdi. Sponsor olduğu filmler ve bastırdığı kitaplarla kültür hayatının içinde yer aldı. Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile kadın sporcuları, Kitap Kumbarası ile köy ilkokulu çocuklarının eğitim hayatını destekledi. HAYTAP ile sevimli dostların yanında yer aldı. 800 çalışanıyla Kızılay işbirliğine kan ihtiyacının karşılanmasında büyük rol üstlendi.

