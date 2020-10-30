Son dakika: Enkaz altında kalan Buse kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan Buse'ye önce telefonla ulaşılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuştuğu ve yanında 5 kişinin daha olduğu Buse'ye arama kurtarma ekipleri ulaştı.

"BUSE ENKAZ ALTINDA YALNIZ DEĞİL"

Depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Pakdemirli, telefonda görüştüğü Buse ile ilgili konuştu.

Bir süredir Hasyılmaz'a ulaşamadıklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 10 dakikadır Buse'ye ulaşamıyoruz. Uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir ama şu saate kadar Buse ile sürekli hem ailesini konuşturduk hem biz konuştuk. Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde. Şu an ana merkezde iki odakta binanın bu tarafından bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca binanın her tarafında ciddi çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralılara sağ salim ulaşma amacımızla sonuna kadar çalışmaları yerinde takip ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, Buse'nin, telefonunun şarjının bir süre önce bitmesi nedeniyle annesinin telefonundan bağlantı kurmaya başladığını anlattı.

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