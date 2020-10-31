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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 39'a yükseldi

Son dakika: 'deki depremde can kaybı 39'a yükseldi

Son dakika haberi..., 'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi. Ayrıca deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Son dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 39'a yükseldi

31.10.2020, 22:35 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,22:42

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Açıklamada, saat 22.15 itibariyle alınan bilgiler şu şekilde aktarıldı:

"SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İzmir Valiliği'nden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama İzmir depremi için Alo 184 hattında özel ekip kuruldu

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