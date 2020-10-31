Son dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 39'a yükseldi

AFAD, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Açıklamada, saat 22.15 itibariyle alınan bilgiler şu şekilde aktarıldı:



"SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İzmir Valiliği'nden kentteki barınma noktalarıyla ilgili açıklama

İzmir depremi için Alo 184 hattında özel ekip kuruldu