İzmir depremi sonrası ekipler enkaz altından 30 saat sonra bir kadını vatandaş daha çıkardı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
İzmir depremi sonrası ekipler enkaz altından 30 saat sonra bir kadını vatandaş daha çıkardı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: İzmir'deki depremin enkazından bir kişi daha çıkarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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