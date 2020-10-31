Haberler İzmir Son dakika: İzmir'deki depremin enkazından bir kişi daha çıkarıldı

Son dakika: İzmir'deki depremin enkazından bir kişi daha çıkarıldı

Son dakika haberi...İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı

31.10.2020, 22:10 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020,22:44