Haberler İzmir Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor

Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Nilay Yücel'in umutlu bekleyişi sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6’lık depremin ardından iki öz kızı ve ‘kızlarım’ dediği eşinin kardeşinin kızları da olmak üzere dört çocuğu enkaz altında kalan Nilay Yücel’in bekleyişi sürüyor. Çocuklarının oyuncaklarına sarılan Yücel, arama kurtarma çalışmalarını umutla izliyor.

01.11.2020, 13:01