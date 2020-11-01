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Haberler İzmir Depremde arkadaşlarını kaybeden Göztepeli taraftarlar yardım kampanyası başlattı

Depremde arkadaşlarını kaybeden Göztepeli taraftarlar yardım kampanyası başlattı

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arkadaşları 'u kaybeden taraftarları, mağdur vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi.

Depremde arkadaşlarını kaybeden Göztepeli taraftarlar yardım kampanyası başlattı

01.11.2020, 20:08

Bayraklı ilçesinde Kaygusuz'un evinin bulunduğu Emrah Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarını iki gündür takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, gece saatlerinde arkadaşlarının naaşının enkazdan çıkarılmasının ardından yardım kampanyası başlatma kararı aldı.

Sosyal medya üzerinden detayları duyuran Göztepeli taraftarlar; gıda, hijyen, giyecek ve yiyecek yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için toplamaya başladı.

Taraftarlar adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yiğit Demirli, İzmir'de yaşanan depremin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Göztepe taraftarları olarak Marmara ve Van depremlerinin mağdurları için de yardım kampanyaları düzenlediklerini belirten Demirli, "Dün gece arkadaşımızı kaybettiğimizi öğrenince, 'Bize oturup ağlamak yakışmaz. Sahalarda olup, zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmeliyiz.' dedik ve hemen yardım kampanyamızı başlattık. Ali'yi çok seviyoruz, acımızı bu kampanya ile bastırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya çok sayıda kulübün taraftar gruplarından da destek geldiğini aktaran Demirli, bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"BUGÜN TEK BİR RENGİMİZ VAR; O DA SİYAH"

Herkesin İzmir için seferber olduğunu vurgulayan Demirli, şunları kaydetti:

"Bugün tek bir rengimiz var; o da siyah. Arkadaşlarımızla beraber insanların acılarını azaltmak için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız ve vatandaşlarımız gıda, kıyafet, hijyen malzemesi yardımlarını buraya getiriyor. Biz onları tek tek ayırıp sonra poşetliyoruz. Ya buraya gelen ihtiyaç sahiplerine ya da diğer bölgelerde kurulan çadırlarda yaşayan depremzedelere kendi araçlarımızla götürüyoruz."

Taraftarlardan Atilla Bekar da tribünden arkadaşları olan Ali Çağın Kaygusuz'u depremde kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Bekar, "Başlattığımız yardım kampanyasında amacımız, depremden zarar gören vatandaşların biraz da olsun yüzlerini güldürmek." diye konuştu.

Aytaç Fidan ise arkadaşlarının böyle önemli bir günde kampanya düzenlediklerini öğrenince giysi yardımında bulunduğunu ifade etti.

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