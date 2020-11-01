Depremde yaşamını yitiren TEOG birincisi Arda, Tunceli'de toprağa verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Payamdüzü köyünde yaşarken, 2017 yılında TEOG birincisi olduktan sonra İzmir'de özel bir okulu burslu olarak kazanan Arda Turan Demir, ailesiyle birlikte Bayraklı ilçesindeki Barış Apartmanı'nda yaşamaya başladı. Cuma günü öğretmeninden izin alarak, eve gelen Demir, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme, anne ve babası işte, kız kardeşi ise okulda olduğu sırada tek başına yakalandı.





Yıkılan apartmanın enkazından önceki gün çıkarılan Demir'in cenazesi, memleketi Payamdüzü köyüne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe jandarma Komutanı Mehmet Şenyiğit, İlçe Emniyet Müdürü Suat Üşümez, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde, Arda'nın annesi Feray ve babası Aydın Demir ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları aileyi teselli etmeye çalıştı. Arda Baran Demir, kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.





Kaynak: DHA

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