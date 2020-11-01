İzmir'de zamana karşı yarış devam ediyor

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bazılarının şiddeti 4'ten büyük olan, toplam 947 artçı sarsıntı yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri canla başla mücadele ederek enkaz altındakileri çıkarmak için mücadele ediyor. İşte o zamanla yarış...



















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