  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de zamana karşı yarış devam ediyor

'de zamana karşı yarış devam ediyor

Merkez üssü 'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de zamana karşı yarış devam ediyor

01.11.2020, 21:04

İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, bazılarının şiddeti 4'ten büyük olan, toplam 947 artçı sarsıntı yaşandı.

Arama kurtarma ekipleri canla başla mücadele ederek enkaz altındakileri çıkarmak için mücadele ediyor. İşte o zamanla yarış...






Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltıldı Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremzedelere yapılacak yardımı açıkladı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de zamana karşı yarış devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA