3 diş hekimine hala ulaşılamadı

İZMİR'DE depremde yıkılan apartmanların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Enkaz altında olanların yakınları ise ekiplerden gelecek güzel bir haber bekliyor. Depremde yıkılan 8 katlı Rıza Apartmanı'nın birinci katındaki Dent35 Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri'nin Manavkuyu Şubesi'nde görev yapan 3 diş hekimi Zarife Doğan, Aslı Taner ve Yeşim Emir göçük altında kaldı. Kurtarılmayı bekleyen diş hekimlerinden 27 yaşındaki Zarife Doğan'ın, 9.5 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz'ın da doktoru olduğu öğrenildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının hızla devam ettiği apartmanda 3 diş hekiminin ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

METİN BURMALI