Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan altınlar polise teslim edildi

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 17 binada yıkıma neden oldu, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki, 21 daireli, 8 katlı Doğanlar Apartmanı oldu. AFAD başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışması başlattı.

İğneyle kuyu kazar gibi büyük bir titizlikle yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bir poşet içinde takı kutuları içinde küpe, bilezik, kolye gibi çok sayıda altın ziynet eşyası ve çeyrek altınlar bulundu. Bulunan altınlar, tutanakla sahibi bulunup, ulaştırılmak üzere polis ekiplerine teslim edildi.



