Son dakika: İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi. Can kaybının 91'e yükseldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"SAKOM'dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839'u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

İzmir'de deprem yardımlarını toplayıp satmaya çalışan şüpheliyle ilgili flaş gelişme

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor