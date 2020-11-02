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Haberler İzmir İzmir'de deprem yardımlarını toplayıp satmaya çalışan şüpheliyle ilgili flaş gelişme

'de yardımlarını toplayıp satmaya çalışan şüpheliyle ilgili flaş gelişme

’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken afet bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayıp satmaya çalıştığı iddia edilen Yavuz Ş. yakalandı. Kendisini mağdur göstermeye çalışan 42 yaşındaki Yavuz Ş. tutuklama istemiyle ’ne sevk edildi.

İzmir'de deprem yardımlarını toplayıp satmaya çalışan şüpheliyle ilgili flaş gelişme

SABAH

02.11.2020, 13:22

İzmir'deki depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarını suiistimal eden şüphelilere göz açtırılmıyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yavuz Ş. emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yavuz Ş. yapılan savcılık sorgusunun ardından 'bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KENDİNİ DEPREMZEDE GİBİ GÖSTERDİ

Yurt genelinde başlatılan yardım kampanyaları sonrası Twitter üzerinden bir vatandaşın, kendisini depremzede gibi göstererek yardım aldığı ve yardım malzemelerini sattığına ilişkin bir video paylaşıldı. Söz konusu videodaki kişinin Yavuz Ş. olduğu belirlendi.

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