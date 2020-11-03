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Haberler İzmir Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

Diş hekimleri ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da yıkılan 'nın enkazında yapılan arama çalışmalarında diş hekimleri ve 'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Taner ve Doğan'ın ellerinde tıbbi eldiven olduğu belirtildi.

Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı

03.11.2020, 08:37 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,09:01

Merkez üssü Ege Denizi'nde, Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesi Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yapılan çalışmalarda bugün saat 07.00'de 2 kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Ellerinde tıbbi eldiven bulunan kişilerin binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimleri Aslı Taner ve Zarife Doğan'a ait olduğu belirlendi.

Diş hekimlerinin cenazeleri ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Enkaz alanında umutlu bekleyişlerini sürdüren kadınlardan birinin, cansız bedenlerin çıkarılması sırasında 'Kızım' diye feryat ettiği duyuldu.

DHA

3 diş hekimine hala ulaşılamadı

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