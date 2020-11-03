Usta tiyatrocu Metin Çoban İzmir'de hayatını kaybetti

Aynı zamanda besteci olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu usta tiyatro sanatçısı Metin Çoban hayatını kaybetti. OnurAkayMedya'nın edindiği bilgiye göre, Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın'ın da unutulmaz seslerinden olan usta oyuncu Metin Çoban, İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenaze töreni 4 Kasım 2020 Çarşamba günü (yarın) saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecektir. Sanatçı, öğle vaktinde Maltepe Gülsuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan ilk konservatuvar olan ve 27 Ekim 1914 tarihinde İstanbul Belediyesi bünyesinde konservatuvar olarak açıldıktan sonra, okul hüviyetinden çıkıp bir tiyatro topluluğuna dönüşen Dârülbedâyi'nin çınarlarından olan Metin Çoban, bir röportajında şu açıklamayı yapmıştır:

"Ben usta çırak ilişkisiyle yetişmiş alaylı bir oyuncuyum. Onlardan, yani ustalarımdan öğrendiklerimi hiçbir mektep öğretemezdi bana. Mesleğin inceliklerini, konservatuvarda değil, kuliste, sahnede öğrendim çünkü. Büyük, çok değerli ustaların tedrisatından geçtim."

METİN ÇOBAN KİMDİR?

Metin Çoban tiyatroya amatör olarak Kadıköy Halkevi'nde başladı. Okul temsilleri ve seyirlik oyunlarda rol aldıktan sonra profesyonelliğe ilk adımını Atilla Opereti'nde attı. Bu arada Muhittin Sadak'ın Şehir Korosu ve Nedim Otyam'ın kurduğu koroda yer aldı. Daha sonra Necati Başara, Ahmet Yamacı, Orhan Dağlı ve Feriha Tunceli'nin eğitmenliklerinde Türk halk müziği, Neveser Kökdeş ve Ferudun Darbaz eğitiminde de Türk sanat müziği çalışmalarında bulundu.

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Sayısız oyunda önemli roller aldı. Yerli oyunlar için oyun müzikleri besteledi. Radyo tiyatrolarında oyunlar yönetti. Emekli olduktan sonra da sahneyi bırakmayan Metin Çoban, son olarak "On İki Öfkeli Adam" ve "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyunlarda rol aldı.