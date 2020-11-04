91 saat sonra ikinci hayat

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki evlerinde bulunan Fidan Gezgin ile 3 yaşındaki kızı Ayda enkaz altında kalmıştı. Ekiplerin günlerdir ulaşmaya çalıştığı minik Ayda, depremden 91 saat sonra tüm Türkiye'ye bir mucize yaşattı.

HAYAT ÜÇGENİNDE BULUNDU

EKİPLER, Uğur-Fidan Gezgin çiftinin kızı Ayda Gezgin'e dün sabah saat 10.00 sıralarında ulaştı. Bina enkazı çevresinde hayat koridoru oluşturan ekipler, Ayda'ya ilk müdahalede bulundu. Serum takılan minik kız için enkaz altına termal battaniye indirildi. Ardından alkışlarla enkazdan sıralarınsinde batlarla enkaz altından çıkarılan Ayda, elden ele ambulansa taşındı. Ayda Gezgin'in kurtarılması, ekiplere güç verdi. Mutfakta olan Gezgin'in bir tarafta mutfak tezgahı, diğer tarafta dolapların ortaya doğru yıkıldığı, buzdolabı, bulaşık makinesi ve fırının oluşturduğu yaşam üçgeninde kaldığı kaydedildi. Gece aynı noktada daha önce de ekipler tarafından dinleme yapıldığı, Ayda'nın muhtemelen uyuduğu için yanıt vermediği ifade edildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansa alınan Ayda, ambulansla getirildiği Ege Üniversitesi Hastanesi getirilacil servisinde alkışlarla karşılandı. İzmir'de deprem sonrası acil karşıenkazdan çıkarılan 107. kişi olan minik mucizenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.





SİZ ÇOK YAŞAYIN ÇOCUKLAR!

TÜRKİYE, İzmir depreminde enkaz altından saatler sonra kurtarılan mucize çocukları konuşuyor. İsimleri Kıvanç, Günay, İnci, İdil, Elif ve Ayda... En son enkazdan 91 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayda bebek tüm ülkeye sevinç yaşattı. İşte o mucize çocukların hayata tutunma hikayeleri...

KIVANÇ ÇANAK (DEPREMDEN BİRKAÇ SAAT SONRA)

ÜNİVERSİTE öğrencisi Gülben Emiroğlu, derslerine yardım ettiği 8 yaşındaki Kıvanç Çanak'la depreme yakalandı. Bayraklı ilçesinde, Cumhuriyet Sitesi C Blok'taki evdeyken enkaz altında kalan Gülben Emiroğlu ile Kıvanç Çanak, aynı gün kurtarıldı.

GÜNAY ÖZIŞIK (10 SAAT SONRA)

YIKILAN 8 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık yaralı kurtarıldı. Kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve onu kurtarmaya çalışan görevliye "Abi sen gitme" diye seslenen Günay, bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezildiği için tedavi görüyor.

İNCİ OKAN (17 SAAT SONRA)

16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan çıkarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan UMKE personeli Edanur Doğan oldu. Yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi'ne kaldırılan İnci, dün sosyal medyadan "Merhabalar. Ben İnci Okan. Şimdi hastanedeyim, bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım. Yardımı dokunan herkese teşekkür ederim" şeklinde bir video paylaştı.

İDİL ŞİRİN (58 SAAT SONRA)

YIKILAN Emrah Apartmanı'ndan 58 saat sonra sağ kurtulan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri "itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü" demek oldu. İdil'in kardeşi İpek Şirin'in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

ELİF PERİNÇEK (65 SAAT SONRA)

DOĞANLAR Apartmanı'ndan 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi UMKE ekiplerince yapılan Elif bebek, alkışlar eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Elif bebeğin kurtarıldıktan sonra el salladığı anlar, tüm ülkeyi gözyaşlarına boğmuştu.

Tolga TEKİN

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