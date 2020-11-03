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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ayda bebeğin babasıyla konuştu

Başkan Erdoğan, 'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'ın babası ile telefonda görüştü.

03.11.2020, 21:14 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020,21:26

Başkan Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin'e eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

BEN DE AĞLADIM

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin." dedi.

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