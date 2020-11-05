İzmir'de evden eve nakliyatçıların deprem fırsatçılığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı. Evleri zarar gördüğü için ve yıkılma korkusu yaşayan vatandaşlar taşınmaya başladı. Hasarlı binalardaki taşıma işlemi asansörle dışarıdan yapılırken, hasarsız binadaki vatandaşlar ise normal olarak eşyalarını toplayarak taşınmaya başladı.



TAŞINMA TELAŞINA DÜŞEN VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Birçoğu depremzede vatandaşlara gidecek olan ve depremde evleri zarar gören vatandaşların eşyaları taşınması istenen nakliyeciler yüksek fiyatlar vererek krizi fırsata çevirmeye başladı. Uçuk fiyat tekliflerinin verildiği anlar ise kameralara yansıdı.

Evden eve nakliyatçıların kısa mesafede az eşyaları taşımaya bile bin 500 ile 2 bin 500 lira fiyat verdiği görüldü.

Deprem sonrasında taşınma telaşına düşen vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

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