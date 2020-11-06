Ayda bebek yoğun bakımdan çıktı

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Ayda'nın, sabah saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi Cerrahi Servisinde normal odaya çıkarıldığı öğrenildi.
Hastanede 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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