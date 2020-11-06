Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında İzmir depremi sonrası yaraların hızla sarılacağını kaydederek İzmir'e deprem konutu müjdesi verdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Arama kurtarma, enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Bakan arkadaşlarım bölgede gelişmeleri yakından takip ettiler. Enkaz kaldırma çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. İnşallah 1 ay içinde deprem konutlarını yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden teslim edeceğiz. Anamuhalefetin başındaki zat oraya yaptığı turistik ziyarette, '5 gün oldu, hala enkaz kaldırılmadı' diyor. Bunun yarışına girilse 5'inci gün o yavru nasıl kurtarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir vekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun.

KIZILAY ÇADIRI GÖREMEMİŞTİ

Daha önce de bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti Elazığ'da. Yine Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanları ile orada hazırdı. Burada çadır kuruluşu falan hepsi yapıldı. Çadırda kalmak isteyen vatandaşa hayır denilmedi. KYK'ları da hazır hale getirdik. İsteyenler oralarda kalabilirdi. Vatandaşlar pek tercih etmedi. Yaşadığımız her felaket ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, yeni sarsıntılar ile karşılaşabileceğimizi hatırlatıyor. Stokta bin konteyner vardı. Bunları İzmir'de kullanacağız.

1 MİLYON 400 BİN METREKARE ALAN

Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut var. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada Tarım, Orman, Hayvancılık'a ait bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın. Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Dikkat edilirse artık depremlerin, afetlerin ardından çok hızlı bir müdahale ile vatandaşın yanında yer alıyoruz. AFAD'dan UMKE'ye kadar her kuruluşumuz yetişmiş altyapıya kavuştu.



TERÖRİSTLER BOŞ DURMUYOR

PKK'NIN insanları öldürmekle başarılı olamayınca ağaç yakmaya başladığını da hatırlatan Erdoğan, "Ağaçlar da bizim için canlıdır. Onun için ecdadımız Fatih ne diyor; Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum. Bu teröristler benzini dökerek İskenderun'da, Hatay'da ağaçlarımızı yaktılar. Buralarda ciddi mücadeleler yapıldı. Mavi bayraklı plaj sayımızı 486'ya çıkardık. Türkiye geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 62'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmiştir. Hedefimiz yenilenebilir enerjide zirveye yerleşmek. Gerçek çevrecilik budur Bay Kemal! Oku da, öğren" diye konuştu.

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