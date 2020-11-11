İzmir depremi prefabrik eve talebi artırdı

İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki depremde en çok etkilenen semt olan Bayraklı'da enkaz çalışmalarının tamamlanmasıyla, depremden hasar gören binalar da boşaltıldı. Deprem sonrası kiraların artmasıyla birlikte farklı konut alternatifleri arayan vatandaşlar, prefabrik evlere yoğunlaştı.

Deprem sonrası prefabrik evlere talebin arttığını söyleyen İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, "Deprem sonrası insanlar, korku ve endişeyle birlikte emlakçıları ziyaret ediyor. Prefabrik konut için parsel veya arsa bakıyorlar. Özellikle müstakil arsalar üzerine prefabrik konutlar veya müstakil villalar çok yapılmak isteniyor. Durum böyle olunca da arz ve talep çoğalıyor. Son 1 hafta 10 gündür, prefabrik evlere bakıldığında prefabrik evlerin fiyatlarının yüzde 40'tan fazla arttığını görüyoruz. Daha önce bir prefabrik evi, 70-80-100 bin TL'ye alıyorsa vatandaş, şimdi 150-200 bin TL'ye satın almak zorunda kalıyor" dedi.

MÜSTAKİL EVLERİN FİYATLARI DA ARTTI

Yaşanan deprem sonrası müstakil evlerin fiyatlarının da artığını ifade eden Akgün, "Müstakil arsaların da fiyatları oldukça yükseldi. Neredeyse depremden bu yana fiyatlarda yüzde 50'ye yakın bir artış yaşandı. 1 milyon TL'ye satılan villaların, 1 milyon 500 bin TL, 1 milyon 700 bin TL'den satıldığını görüyoruz" diye konuştu.

DHA

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