Güneş çadırkentlere bir başka doğar!

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na kurulan çadırkentteyim. Buraya güneş bir farklı doğuyor. Güneşin doğuşu demek çadırkent sakinleri için hayatta kaldıklarına dua ettikleri yeni bir günün yanı sıra sıcak hava demek. Çünkü akşamları çok soğuk oluyor burada.

SABAH KAHVALTISI

Bu çadırkentte kalanların çoğunun evlerinde hasar var, büyük çoğunluğu da kiracı ve yeni bir ev arayışında. Sabah kahvaltılarına eşlik ediyorum önce. Beni de davet ediyorlar sofralarına... Çadırda yaşamın nasıl geçtiğini sorduğumda, her biri ilk olarak hayatta kaldıklarına dua ettiklerini söylüyor. Yaşadıkları korku hala gözlerinde. Hasarlı ya da az hasarlı evlerine girmek istemiyorlar. "Sonuçta karnımız doyuyor ve sokakta değiliz" diyorlar; "Yeni bir ev bulana kadar burada kalacağız." Çadır çadır geziyorum ve her birini dinliyorum.

'KEŞKE DİYOR' HEPSİ

Hepsi de aynı şeyi söylüyor. 6.6'lık depremde yıkılan binalarda hayatlarını kaybedenler için üzüntülerini dile getirip "Keşke" diyorlar; "Keşke binalarımız daha önceden denetlenseydi. İlgili kurumlara bildirilseydi. Şimdi o insanlar hayatta, biz de evlerimizde olacaktık." İmren, Arzu, Sevda, Damla, Emre, Selahattin ve Ece... Onlar Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yeni sahipleri ve onların söyleyecek sözleri var...





"SOĞUK HAVA VE DUŞ BÜYÜK SIKINTI"

İmren Merve Ceylan (28): Deprem sırasında annesi Nakiye Ceylan (57) ile birlikte 6. kattaki evlerindeymiş. 1 ay önce kiralayarak taşındıkları evleri hasarlı. İlk günden bu yana Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadırkentte kalıyorlar. Burada ihtiyaçlarının tamamının karşılandığının altını çizen İmren Merve Ceylan, tek sıkıntılarının soğuk hava ve duş olduğunu söylüyor. Bir de yemek stantlarının azalmasından şikayetçi. Çadırkentte yaşlı ve çocukların da kaldığını, onlara hastalık taşımak istemediklerini söyleyen Ceylan, hijyene olabildiğince dikkat ettiklerini anlatıyor. Evlerine yıkım kararı çıktığını belirten Ceylan, çadırda kalanların resmi evrak işlerine öncelik verilmesini istiyor. "Böylece devletin vereceği yardımlardan bir an önce yararlanabiliriz" diyor. Hasarlı evinden hiçbir beyaz eşyasını çıkaramadığını söyleyen Ceylan, "Sadece bazı eşyalarımı alabildim. Evinden eşya çıkaranlara eşya yardımı yapılmayacağını söyleyenler oluyor. Bu konuda bir belirsizlik var" diyor.





'EV SAHİPLERİ KİRA FİYATLARINI HEMEN ARTIRDI'

Emre Güneş (26): 30 Ekim Cuma günü o korkunç dakikalarda Bayraklı Adliyesi'nde bir arkadaşının yanındaymış. Cuma akşamından bu yana Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadırkentte kalıyorlar. "Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun, hiçbir depremzedeyi çaresiz bırakmadılar" diyor. Bornova Çamdibi'ndeki evleri depremde hasar alınca hemen yeni bir ev bakmaya başlamışlar ama kira fiyatlarının birden bire yükselmesinden şikayet ediyor, "Fırsatçılar hemen kiraları yükseltmiş. Uygun fiyata ev bulamıyoruz. Devletimizden bu konuya da el atmasını bekliyoruz" diyor.



"YENİ BİR EV KİRALAYACAK GÜCÜMÜZ YOK"

SEVDA Suyev (44): 33 yıldır kayınvalidesi ile birlikte aynı evde yaşıyor. Biri engelli 3 çocuk annesi Sevda Suyev, depreme evde temizlik yaptığı sırada yakalanmış. Çocuklarıyla birlikte sokağa kendilerini zor attıklarını söyleyen Sevda Suyev ve ailesi 30 Ekim'den beri bu çadırkentte kalıyor. Kızının şizofreni hastası olduğunu ve sadece eşinin emekli maaşı ile geçindiklerini söyleyen Sevda Suyev, depremde hasar alan evleriyle ilgili test sonucunu beklediklerini ancak sonuç kötü çıkarsa başka bir ev kiralayacak güçlerinin de olmadığını belirtiyor. "Devletimizden ev konusunda destek bekliyoruz" diyen Sevda Suyev, devletin ve belediyelerin her türlü imkanlarını depremzedeler için seferber ettiğinin de altını çizerek teşekkür ediyor.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER

Çadırkentte duygu dolu anma