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Haberler İzmir Şerbet Sıcak Baklava’nın 6. şubesi Aliağa’da açılıyor

’nın 6. şubesi Aliağa’da açılıyor

Şerbet Sıcak Baklava’nın 6. şubesi Aliağa’da açılıyor
Giriş Tarihi: 12.11.2020

TÜRKİYE'DE yılın en güvenilir ve bilinen yerli zincir markası seçilen Kahve Diyarı'nın yeni markası Şerbet Sıcak Baklava'nın 6'ncı şubesi yarın (Cuma) saat 13.00'te İzmir Aliağa'da hizmete açılacak. Kahve Diyarı Grubu İcra Kurulu Başkanı İlknur Rodoplu, kalitelerinden ödün vermeden şube sayılarını arttırdıklarını belirterek, "Markamızın güvencesinde olan Şerbet Sıcak Baklava olarak 6. şubemizi Aliağa'da açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Göztepe, Edremit, Burhaniye, Soma, Bergama ve Torbalı ile de bayilik konusunda şu anda ön protokol imzalandı. Yıl sonunda şube sayımızı 15'e ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

HERKESİ BEKLİYORUZ
RODOPLU "Yoğun bayilik başvurusu var. Bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Gençlerimizin düşük bütçe ile iş sahibi olmalarını sağlıyor, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Aliağa'daki şubemizin açılışına herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

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