Depremzedelerin battaniyelerini satan fırsatçının savunması 'pes' dedirtti

İzmir'de, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda yardım kuruluşu depremzedelere barınma, giyecek, yiyecek ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Deprem bölgelerinde ücretsiz dağıtılan AFAD battaniyelerini parayla satan bir kişi ise, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki kişinin Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu belirlendi.

'3 BİNE YAKIN BATTANİYE ALDIM'

Zeki Özçakı, deprem bölgesinden 3 bine yakın battaniye aldığını belirterek, "Bunlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında bulunan çöp bölgesinden alındı. Ben kendim gidip almadım, oradaki çöpleri toplayan kişiden aldım. Ben hurdacılık yaptığım için, bunları çöpten toplayan kişiler beni aradı; 'Ağabey elimde böyle bir malzeme var, alır mısın?' dediler.





Biz de gittik, gördük yerinde. Arabaya yığdık, 3-5 TL karşılığında aldık. Üzerine de 1-2 TL fark koyup satıyorum. Yasal olmayan, yasak olduğunu bildiğim bir şeyi ben kapımın önüne koyup satar mıyım burada" dedi.



'ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK HALKIN HİZMETİNE SUNUYORUM'

Özçakı, battaniyeleri sattığı bölge olan Basmane'nin işçi kesimi olduğunu, Suriyeli göçmenlerin yaşadığı bir bölge olduğunu belirterek, "80 lira 100 lira verip battaniye alacak halleri yok. Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi, geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80 liraya 100 liraya 150 liraya battaniye alamayacak şahıslara, burada 10 liraya 15 liraya battaniye temin ediyorum.



Bunları buraya kendi aracımla getirdim. Sadece battaniyeleri aldım, çünkü bunlar para yapıyor. Halıları, yastıkları genelde yırtık olduğu için almıyorlar. Ama battaniyeleri yıkayıp kullanıyorlar" diye konuştu.



'ÇÖPTEN KAĞIT TOPLANIYORSA, BATTANİYE NEDEN TOPLANMASIN'

3 bine yakın battaniyenin içinden çıkan 15-20 tane AFAD yazılı battaniyenin elinden alındığını dile getiren Özçakı, "Depremden sonra kurulan çadırlara tüm Türkiye olarak hem devletimiz hem de milletimiz yardım etti. Depremzedeler 15-20 gün bu çadırlarda barındı. Çadırların bir dahaki sefere de kullanılması için boşaltılması gerekiyor.





Sonra da o çadırların içleri boşaltılıyor. Çadırdaki eşyalar da belediye ekipleri tarafından atık bölgesi dediğimiz yere atılıyor. Bunlar çöp bölgesinden toplanıyor. Plastiği, naylonu, kartonu nasıl toplanıyorsa, bunlar da oradan çıkıyor. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın? Hepsi temiz, tabi ki kullanılmış ve sıfır değil, ama temiz ve kullanılabilir halde. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın" dedi.

DEPREMZEDELERDEN TEPKİ

İzmir'de yaşanan battaniye skandalına çadırlarda yaşayan depremzedeler tepki gösterdi.



Depremzede Esra Kalkan, "Bu yapılan terbiyesizlik. Biz burada yeri geldi bir baytaniyeye muhtaç olduk. Çadırlarımız hemen kuruldu ama öncesinde eksiklerimiz oldu. Sonra hemen sağ olsunlar getirdiler. O kadar muhtaç aileler varken battaniyeleri alıp götürülmesi gerçekten çok ayıp" dedi.

Depremzede Ali Coşar da, 15 gündür çadırda kaldığını anlatarak, "Ne kadar zor şeyler yaşadığımızı ancak yaşayan bilir. Bizim kaldığımız çadırkentte böyle bir şeye henüz şahit olmadık. Başka yerde eğer böyle bir şey yapılmışsa hiç hoş bir şey değil. Onların insanlığına kalmış, Allah'tan bulsunlar" diye konuştu.

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