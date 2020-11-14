İzmir Valiliği açıkladı! Mesai saatleri değişti

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, İzmir'deki organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitelerinde ve sanayi kuruluşlarında mesai saati belirlendi.



Koronavirüs salgınının önlenmesi adına toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu kapsamda, 16 Kasım'dan itibaren organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için yeni mesai saati belirlendi. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sanayi bölgelerinde çalışma saatlerinin 07.00- 16.00 olarak düzenlenerek kademeli mesai uygulamasına geçildiği duyuruldu.





Öte yandan, söz konusu bölge, site ve kuruluşlarda faaliyet gösteren firmalar için mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmaların mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerine bırakıldı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce toplu taşıma ve ulaşım hizmetlerinin sefer saat ve sıklıklarının kademeli mesai uygulaması doğrultusunda planlanması da kararlar arasında yer aldı.



HİZMET SONLANDIRMA VE KESİNTİ UYGULANMAYACAK

Valilikten yapılan açıklamada, depremde evleri yıkılan, evleri az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı olanlara ait elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet faturası borçları nedeni ile üç ay süreyle hizmet sonlandırma ve kesinti işleminin uygulanmayacağı da ifade edildi.