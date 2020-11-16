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Haberler İzmir İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, 'de değerlendirme toplantısı yaptı

Son dakika... , 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir dizi ziyaret için gece saatlerinde İzmir'e geldi. 'yu havaalanında İzmir Valisi karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, İzmir'de değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

AA

16.11.2020, 13:16

İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünde basına kapalı düzenlenen toplantıya, Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, depremin ardından verilen çadır ve konteyner kent hizmetleri, hasar tespit ve yardım çalışmaları ile kentsel dönüşüm konusunun görüşüldüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'e geldi

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