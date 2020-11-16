Yüreğimiz ısındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Güney Kore menşeli Hyosung İstanbul Tekstil firmasının Genel Müdürü Cheon Gyu Lee, 6.6'lık deprem sonrası İzmir'e örnek bir yardımda bulundu. "1950'de Güney Kore'de Ayla 2020'de Ayda tuttukları elle tutundular yaşama" diyerek İzmir'e 1 TIR dolusu battaniye gönderdi. Koreli iş insanı, geçtiğimiz ay çıkan yangının ardından Hatay'a da Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan 3 bin 43 Türk askerinin anısına 3 bin 43 zeytin fidanı göndermişti.

HATAY'DA DA ORADAYDI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Güney Kore menşeli Hyosung İstanbul Tekstil firması, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarının ardından yaraların sarılmasına katkıda bulunarak, 300 hektarlık alanı yeniden yeşillendirmek için başlatılan çalışmalara destek olmuştu. Firma, Güney Kore'de şehit ve gazi olan 3 bin 43 kahraman Türk askerinin anısına Çerkezköy'den Hatay'a 3 bin 43 zeytin fidanı gönderdi. Hatay'a gönderilen Türk ve Kore bayraklı TIR'ın üzerindeki, "Kore'de akan kan da bizim. Hatay'da yakılan orman da bizim. Kore'de şehit ve gazi olan 3 bin 43 kahraman Türk askerlerimizin aziz hatıralarına 3 bin 43 fidanı Hatay'da toprakla buluşturuyoruz" pankartı büyük alkış almıştı. Hyosung İstanbul Tekstil Genel Müdürü Cheon Gyu Lee, Türkiye'ye yatırım yapan Koreli bir işadamı olarak Hatay'da meydana gelen yangın ve sabotaj olaylarından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek gönülleri fethetmişti.

ŞİMDİ DE İZMİR'İN YANINDA

Şimdi İzmir'e gönderdiği bir TIR dolusu battaniye ile yine tüm Türkiye'nin gönlüne taht kuran Koreli işadamı, TIR'ının üzerine yazdığı yazı ile vefayı ve iki ülke arasındaki dostluğu da yeniden hatırlattı. Cheon Gyu Lee, İzmir'e gönderdiği TIR'ın üzerinde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan ve geçtiğimiz günlerde taburcu olan Ayda bebeğe ithafen şunları yazdı: "Siz 1950'de Kore'de Kim Eunja'yı(Ayla) üşütmediniz. Biz de 2020'de ayyüzlü Aydaları üşütmeyeceğiz. Acınız acımızdır İzmir."





'GEÇMİŞ OLSUN İZMİR'

HYOSUNG İstanbul Tekstil Genel Müdürü Cheon Gyu Lee, İzmir'de hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, depremzedelere ise geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Afetlerin ve zor süreçlerin üst üste yaşandığı günleri hep birlikte geride bırakabileceğimize olan inancım tamdır. Bugünlerin ülke için birlik, bütünlük günü olması gerektiğine inanıyorum. İzmir ile Kore'nin başkenti Seul arası 8 bin 242 kilometre, ama inanın bana, yaşadığınız depremi ve hüznü, çok yakından hissettik" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL

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