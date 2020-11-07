Son dakika: Ayda bebek taburcu edildi

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, 91 saat sonra Ayda Gezgin'i (3) sağ olarak çıkardı. Ancak Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Mucize kurtuluşun ardından Ege Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan Ayda Gezgin, bugün saat 17.15'te taburcu edildi. Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alarak bindiği otomobille hastaneden ayrıldı. Babanın yanında bulunan bir kişi de ise oyuncaklar olduğu görüldü.

Ayda bebek yoğun bakımdan çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret