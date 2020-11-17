Efeler diyarı Ege'de iki önemli merkezi birbirine bağlayacak olan Aydın-Denizli otoyolunun temeli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Salihağa yol kavşağında düzenlenen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletvekilleri ve yüklenici firmanın temsilcileri katıldı. Bakan Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, "163 km'lik yolun tamamlanmasıyla iki kent arası seyahat 2 saat 15 dakikadan, 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek" dedi. Daha sonra ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir ile Antalya arasındaki mevcut 580 km. devlet yolu ile 7 saat süren seyahat, 440 km. otoyolla 3 saate inecek.

YAP- İŞLET-DEVRET MODELİYLE

Bakan Karaismailoğlu, "Kapıkule'den başlayıp Marmara ve Ege Bölgesini katederek, kesintisiz Akdeniz'e ulaşacak otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın- Denizli otoyolu şimdiden milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Karaismailoğlu, " Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Yol Medeniyettir' diyerek, bizlere gösterdiği vizyon doğrultusunda, 18 yıldır ülkemizin ulaşımını şahlandırdık. Kara, hava, deniz ve demiryollarında reform niteliği taşıyan projelerle, ülkemizin her bir yolunu birbirine yaklaştırırken, Avrasya Bölgesini önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağladık. Tünellerle dağları deldik. Köprülerle, akarsuları geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük işlere imza attık." dedi. Türkiye'de toplam otoyol ağının 3325 kilometreye ulaştığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yap işlet devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz projelerdeki başarılarımız, bundan sonraki projelerde de yatırımcılara güven vermektedir. Aydın-Denizli Otoyolu da bunun en güzel örneği olacaktır. Turistik güzergahın geçiş noktası olan Aydın ve Denizli'nin altyapısı olan otoyol ile ulaşım güçlenmiştir. Bu proje Antalya'ya kadar uzanarak daha da güçlenecektir. Otoyolun 140 kilometresi 2x3 şeritli anayol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere, toplam 163 kilometredir. Otoyolun tamamlanmasıyla Denizli Aydın arası 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecektir. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Doğru altyapı ve ulaşım sistemini kurarak, hedeflediğimiz ekonomik ve sosyal gelişmeyi yakalamak için titizlikle ve özenle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından davetliler Bakan Karaismailoğlu ile birlikte topluca butona bastılar. Törende 2 yılda bitmesi planlanan Aydın-Denizli Otoyolu için start verildi.





3 YILDA TAMAMLANACAK

YAP-İŞLET-DEVRET modeliyle yapılacak projede 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ve 5 hizmet tesisi yer alacak. Yüklenici firma yolun inşaatını üç yıl içinde tamamlayacak, 17 yıl işletecek ve sorunsuz olarak devredecek. Ana proje; Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur- Antalya Otoyolu projeleri ile birlikte toplam 580 kilometreyi buluyor. Normal şartlarda İzmir- Antalya arasında 7 saat süren yolculuğun, yolun 440 kilometreye düşürülmesi sayesinde 3 saate indirilmesi hedefleniyor.





5 BIN KISI ÇALISACAK

YÜKLENİCİ firma Fernas İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Nasıroğlu 2002 yılında Denizli-Horsunlu yolunu da kendilerinin yaptığını belirterek, "Bu projede 5 bin kişiyi istihdam edeceğiz. Yöre insanı ve kaynaklarından da azami ölçüde faydalanacağız. Gece gündüz demeden çalışıp bize verilen süreden önce bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sebahattin ALP

İzmir - Antalya arası 3 saate düşecek