‘Kentsel dönüşüme katılım kaçınılmaz’

Ardından Bayraklı'da kurulumu devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunan ve kurulumu tamamlanan konteynerleri titizlikle inceleyen Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Depremin ilk anından itibaren devletin tüm gücüyle elinden gelen gayreti ortaya koyduğunu aktaran Bakan Soylu, "Şunun altını çizmek gerekir; bu depremin bize bıraktığı acı tecrübeler var. Ülkemizin bir deprem sonrası ortaya koyduğu çalışmalar, arama kurtarma, iyileştirme çalışmaları, psikososyal destek, geçici barınma, iaşe ve giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar vatandaşımız tüm kurum ve kuruluşların sıcak ve şefkatli yüzünü gördü" dedi.

KONTEYNER KENT CUMA GÜNÜ HAZIR

Depremin ardından hemen çadır kentlerin kurulduğunu aktaran Soylu, "Arama kurtarma çalışmaları tüm kadrolarla birlikte yürütüldü. Göz yaşartıcı tablolar vardı. İzmir'de ciddi bir uyum var. Konteyner kent depremden sonraki 20-25 günde kuruldu. Cuma günü bitmiş olacak ve Pazar-Pazartesi günleri taşınmalar başlar. Hak sahipleri olarak belirlenen afetzedelere yeni konutlar yapma konusunda çalışmalar neredeyse nihayete erdi. 1 yıl sonra bu vatandaşların yepyeni bir hayatı olacak. Elbette acılar var. Bir seferberlik hali var ve bu yaraları birlikte saracağız" diye konuştu.

'BU İŞİN EN ÖNEMLİ NOKTASIDIR'

Üç saatlik bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını aktaran Soylu, "Birbirimizi dinledik. Buradan elde ettiğimiz tecrübeler var. Kentsel dönüşümün bu işin en önemli noktası olduğunun altını çizmem gerekir. Vatandaşın, belediyelerle ve devletle uyumlu bir şekilde adım atması kaçınılmazdır. Yapmamız gereken, bu meseleyi kabul etmek ve bu dönüşüme tabi olmak. Biz çok acılar çeken bir nesiliz. Afetler, darbeler, ekonomik saldırılar gördük. Bizden sonraki nesiller böyle zorlamalarla karşı karşıya kalmayabilirler. Böyle bir alışkanlıkları olamayabilir. Bizden sonraki nesillere bu tecrübeleri aktarmalıyız" ifadelerini kullandı.



MİNİK AYDA'YA ZİYARET

AŞIK Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki çadır kente geçen Bakan Soylu, burada depremzedelerle sohbet etti ve çocuklara hediyeler verdi. Soylu daha sonra da enkazdan 91 saat sonra çıkarılarak mucize bir kurtuluşa imza atan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i, yakınlarının evinde ziyaret etti.





VEKİLLER EŞLİK ETTİ

Bakan Süleyman Soylu'ya, Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı