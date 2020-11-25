Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen S-70 Sikorsky helikopter eşliğinde Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafiğin yoğun olduğu Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Tire ve Selçuk ilçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk bölgesindeki yol güzergahında havadan trafik denetimi yaptı.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve karayolunda bulunan trafik ekiplerine bildirilen 33 araç sürücüsüne 26 bin 192 TL idari cezai işlem uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan denetimlerin, trafık yoğunluğunun yaşandığı gün ve saat dilimlerinde devam edileceği bildirildi.