İzmirliye çöp kazığı

İzmirlilerin 2012 yılından bu yana "Yasal zorunluluk" diyerek ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'ne vermek zorunda bırakıldığı "çöp toplama" ve "çöp bertaraf" bedellerinin ödenmesiyle ilgili yasal bir zorunluluk olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu bedellerin ödemesine dayanak yapılan kanuna ait yönetmeliğin 2012 yılında çıkmasına rağmen yürürlük tarihinin belediyelerin uyum sağlaması için her geçen yıl uzatıldığını ve en son 2020 yılı sonuna kadar süre verildiğini aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Erhan Çalışkan, "Denizli ve Bursa gibi birçok kent bu parayı almıyor. Ancak, İzmir'de Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 8 yıldır yasal zorunlulukları olmamasına rağmen bu parayı alıyorlar. İsteselerdi bu parayı almazlardı ama çatır çatır aldılar ve hala almaya da devam ediyorlar. Halkçı olduğunu söylüyorlar ancak bindikleri halkın sırtından inmek bilmiyorlar" dedi.





BİR YILDA 470 MİLYON LİRA

Bu bedellerle ilgili kendisinin Karşıyaka'da ödediği çöp toplama ve bertaraf bedelleri üzerinden çarpıcı bir hesaplama ortaya koyan Çalışkan, "Ben bir Karşıyakalı olarak aylık ortalama 40 liralık su kullanıyorum. Karşılığında ödediğim fatura ise 95 lirayı buluyor. 2020 yılında toplam 266 lira 64 kuruş çöp toplama ve bertaraf bedeli ödemiş olacağım. İzmir'de 1 milyon 930 bin abone var. Bu rakam üzerinden hesapladığımızda ilçe belediyesi, İzmirliden bu yıl 400 milyon lira katı atık toplama bedeli alacak. Büyükşehir de toplam 70 milyon lira bertaraf ücreti almış olacak. Yani İzmir'de belediyeler 2020'de bizden toplam 470 milyon alacaklar" dedi.





3.7 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Bugünkü rakamlar üzerinden geride kalan 8 yıl hesapladığında belediyelerin İzmirliden bu şekilde aldığı paranın 3 milyar 760 milyon lira olduğunu ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu: "Belediyeler bu parayı İzmirliden almayabilirlerdi ama aldılar. Sorunca 'Yasal zorunluluk' diyorlar. Oysa öyle bir yasal zorunluluk yok. Karşıyaka Belediyesi'nin 8 yılda aldığı bu şekilde benden aldığı para toplam 2 bin lirayı buluyor. İstese almazdı. 'Bununla ilgili merkezi hükümet kanun çıkardı yönetmelik çıkardı, almak zorundayız' dediler ama bu doğru değil, o süre hep uzatıldı."



DENİZLİ VE BURSA ÖRNEĞİ

Bu bedelin alınmaması için Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önerge verdiğini ancak kabul edilmediğini ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti: "Denizli'nin suyu bizden pahalı diyorlar ama ben 11 metreküp için 95 lira öderken Denizlilinin aynı miktar su için ödediği para daha az. Çünkü, orada katı atık toplama ve bertaraf bedeli alınmıyor. 8 yıldır da hiç alınmadı. Daha bu hafta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis'te, 'Bu bedellerin alınmaması ile ilgili karar 2021 yılında merkezi hükümet tarafından uzatılmazsa bile ben kamu zararı bile çıksa bu bedelleri almayacağım' dedi. Bursa'da bir tek CHP'li Nilüfer Belediyesi bunu kabul etmedi ve 'Ben bu parayı alacağım' dedi."





DEMOKLES'İN KILICI GİBİ!

Belediyelerin aldığı emlak vergisi zamanında ödenmediğinde ceza faiziyle daha sonra da ödenebildiğine dikkat çeken Çalışkan, "Geçtiğimiz günlerde meclisteki konuşmamda bunu anlattım ve dedim ki: Emlak vergisi böyleyken sen katı atık toplama ve bertaraf bedelini su faturama yansıtıyorsun. Kanuni olarak alınması zorunlu olmayan bir parayı benden zorla alıyorsun. Üstelik bunu 2 ay ödemezsem suyumu kesiyorsun. Bunu 'Demoklesin kılıcı' gibi tehdit olarak kullanıyorsun. Cevap vermediler" dedi.





'ATIK SU BEDELİ EN ÜST LİMİTTEN ALINIYOR'

BELEDİYELERİN abonelerden atık su bedeli almasının önünü açan kanun ve yönetmeliğin sabit bir fiyat önermediğini ve çeşitli limitler öngördüğünü ifade eden Çalışkan, şu bilgileri verdi: "Yönetmelik 'Atık su ücreti metreküp başına en az 0.30 TL olmalı. Maksimum ise, tüketilen suyun bedelinin yüzde 50'sini alabilirsin' diyor. Büyükşehir ise bunu tavandan alıyor. Yani tüketilen suyun bedelinin yarısını alıyor. Hani halkçılık?"





'HEM ATIKSU HEM VİDANJÖR PARASI OLMAZ'

TÜRKİYE'NİN en modern şehirlerinden biri olarak nitelendirilen İzmir'de hala 87 bin 200 fosseptik çukuru olduğunu belirten Erhan Çalışkan, "İZSU fosseptiği olandan da atık su bedeli alıyor. Adamın kanalizasyonu yok niye alıyorsun? 'Olanla olmayanı ayıramayız' diyorlar. Sen zaten bu vatandaşlara vidanjör hizmeti verdiğinde bunun için ayrıca para alıyorsun. Atık su bedeli alıyorsan vidanjör parası almaman lazım. Böyle adalet mi olur?" diye konuştu.



HANGİ İLÇE BELEDİYESİ NE KADAR BEDEL ALIYOR?

Karşıyaka Belediyesi: ..... 19.01 TL



Karabağlar Belediyesi: ... 24.09 TL



Bornova Belediyesi: ........ 18.70 TL



Buca Belediyesi: ............. 23 TL



Çeşme Belediyesi: .......... 11 TL



Çiğli Belediyesi: .............. 28.17 TL

Mert ALPDÜNDAR

İzmirlilerden su zammına tepki

Batık Başkan!

Kimden yanasın Soyer!