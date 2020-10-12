Kimden yanasın Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in Hilton Oteli'nin kurulması için kentin göbeğindeki 6.6 dönümlük arsasını vermesine rağmen 33 yıldır tek kuruş gelir elde edemediğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkan skandalda dik duramadı. Soyer, Yeni Asır olarak skandalı ilk ortaya çıkardığımızda önce tabiri caizse 'gaz' aldı.



'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

"Söz konusu otelin faaliyete girdiği 1991 yılından bu yana belediyenin sözleşmeden kaynaklanan bir takım hukuki boşluklar nedeniyle vaat edilen ekonomik gelirden yararlanamadığını görüyoruz. Geçmişte yapılmış olan sözleşmenin yarattığı maddi kayıpları, belediyemiz yani İzmir halkı adına yeni süreçte ortadan kaldırma kararlılığındayız. Yeniden aynı şartlarda bir sözleşmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Bize düşen görev, 4.5 milyon İzmirlinin hakkı olan yüzde 23.5'lik belediye hissesinin gerektirdiği duruşu sergilemektir" dedi. İzmirlilerin önemli bölümü de söz konusu açıklamayı "İşte bu" diyerek değerlendirdi.



BELEDİYENİN ZARARI YOKMUŞ!

Ancak Soyer, yavaş yavaş ağız değiştirdi. Önce "Burada kamunun zarara uğramasına yol açan bir cezai sorumluluk varsa da o bizim işimiz değil. Adli makamların görevi" demeye başladı. Şimdi de Hilton Oteli'nde oluşan kamu zararıyla ilgili hukuki süreç başlatmak üzere girişim başlatan ünlü avukat Senih Özay ve arkadaşlarına belge ve bilgi almak için başvurdukları belediyeden şok bir cevap verildi. 'Ticari sır' olduğu gerekçesiyle belediyenin yüzde 23.8 oranında ortak olduğu şirketin sözleşme, proje gibi dökümanlarını vermeyen belediye, 2000 yılına ait bir dosya içerisinde bulunan ve 11 Ocak 2001 tarihli rapora göre de Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşme ve ortaklık nedeniyle zararı olmadığını dile getirdi.



TARAFINI SEÇ ARTIK BAŞKAN!

BU artık sözün bittiği yer... Belediye bu arsayı Hilton Oteli'nin kurulması için vermeyip açık otopark olarak işletse bile 33 yılda on milyonlarca lira gelir elde ederdi. Hem arsası da elinde değer kazanırdı. Ancak, söz konusu şirketteki 23.8'lik ortaklığının yanı sıra her gün dolu olan otoparkının gelirinin yüzde 50'sini de ekstradan alacak olmasına rağmen tek kuruş gelir elde edemedi. Şimdi buradan Sayın Soyer'e seslenip şu soruyu sormak farz oldu: Sen kimden yanasın Başkan, 33 yıldır zarara uğratılan İzmir halkından yana mı yoksa attıkları veya göz yumdukları bu kazığın üstünü örtüp sorumlularından hesap sorulmasını engellemeye çalışanlardan yana mı? Tarafını seç artık Soyer!

Erhan GÜLENÇ

İzmirlilere Hilton kazığı

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