Kirli ittifakı operasyon bozdu

Hurda firması sahibi Fedai Kurt halen polis tarafından aranırken, tutuklananlar arasında firma yetkilisi Gamze Kurt ile birlikte 3 İYİ Partili isim yer aldı. Belediye ile iş yapan 3 isim, "Şantiyeye paletlerimize bakıp, kontrol için gittik. Yoksa olayla bir ilgimiz yok" diye kendilerine savundu. YENİ Asır'ın ifadelerini ulaştığı hurda firması yetkilisi Gamze Yıldız, aynı işi yaptıkları İYİ Partili Oğuz Yar aracılığı ile önce Menemen Belediyesi ile iş yapan İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık ile tanışıp, Bornova'daki bir restoranda bir araya geldiklerini anlattı. Sonrasında belediyede çalışan ve tutuklu olan Teoman Tuna ve Gazi Koşum ile tanıştırıldıklarını ifade eden Yıldız, "Teoman ve Gazi bu işi yapmadan önce bizden 50 ile 100 bin arasında nakit para istedi. Başkanın personeline ödeme yapması gerektiğini söylediler" dedi.

'PARAYI ELDEN VERDİK'

HURDALARI almak için yetki belgesi istediklerini de aktaran Yıldız, "Gazi ile birlikte belediyeye gittik. Bizi Teoman karşıladı. Teoman 'Ben yazıyı başkanın odasına gidip imzalatıp geleceğim' dedi. 5 dakika sürdü ve kaşeli ıslak imzalı belgeyi bana teslim etti. Teoman ve Gazi şantiye çalışmaları devam ederken sürekli Başkan ile görüşüyorlardı. Her araba çıkışında Gazi'ye parayı elden verdik. Toplam para 80-100 bin arasındadır. KDV sıfır olduğu için bu iş nakit dönüyor, fatura düzenlemedik. Ben şantiyeye kimsenin haberi olmadan 3 gün boyunca nasıl girebilirim" ifadelerini kullandı.



'GÖRÜŞMEDEN HABERİM YOK'

İYİ Parti İzmir İl Yöneticisi Gökhan Uzun da, 1 Mayıs 2019'da temizlik ürünleri satan bir firma açtığını ve 1 Haziran'da da belediye ile çalışıp, temizlik malzemesi tedariği yaptığını aktardı. İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın yanında sigortalı olarak çalıştığından da bahseden Uzun, hurda firmasındaki kişileri tanımadığını, Bornova ve Menemen'de gerçekleştiği iddia edilen görüşmelerden haberi olmadığını iddia etti. Suç tarihinde hurdalıktaki paletlerini kontrol etmeye gittiğini de öne süren Uzun, olaydan sonra oluşan kamu zararının örtbas edilmesi için bir geri dönüşüm firması ile irtibat kurup, belediyeye yatırmaları için onlara elden 190 bin lira para vermediğini de öne sürdü.





'BEN ARACILIK ETMEDİM'

HURDA firması sahibi Fedayi Kurt ile yetkilisi Gamze Yıldız'ı tanımadığını, hurda satışına aracılık etmediğini ve belediye çalışanları ile tanıştırmadığını iddia eden İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Meclis Üyesi Tarkan Fikret Çalık, zimmet suçuna aracılık etmediğini savundu. Şantiyeye malzemelerin güvenliğini sağlamak için gittiklerini anlatan Çalık, eski başkan Serdar Aksoy'un eşinin kredi kartı borcunu ödemesi ile ilgili ise, "Teoman Tuna bana yatırmam için parayı elden verdi, bende kendi şirket hesabımda bulunan paradan kredi kartı borcunu ödedim. Benim bu olayla bağlantım yok. Biz zaten ticaret yapıyoruz. Oradan para kazanıyoruz" dedi.



'PARAYI RİCA ÜZERİNE YATIRDIM'

ESKİ CHP'li başkan Serdar Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediği iddia edilen ve İYİ Partili Gökhan Uzun'un temizlik şirketinde asgari ücretle çalıştığını beyan eden İYİ Parti Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama da, diğer partililer gibi konuyla alakasının olmadığını iddia ederek, "52 bin lirayla ilgili olarak Mustafa İlhan, Teoman Tuna'ya para verdi. Teoman da işim var diyerek benden rica etti. Rica ettikleri için ben gittim parayı yatırdım" diye konuştu.

Metin BURMALI

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