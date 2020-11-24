CHP’den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy cezaevine gönderildi

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında "zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Menemen Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi izmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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