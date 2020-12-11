İzmir’de eski eşi tarafından öldürülen Fulya Öztürk, Muğla'da toprağa verildi

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede meydana gelmişti. Fulya Öztürk (35), pastanede çalıştığı esnada eski eşi Hasan Ozan Baştosun (31) içeri girdi. İddialara göre, Fulya Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ozan Baştosun yanında getirdiği tabancasıyla Fulya Öztürk'e ateş ederek aracıyla kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Fulya Öztürk'ü gören çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fulya Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Fulya Öztürk'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.





GENÇ KADININ CENAZESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Fulya Öztürk, Fethiye Taşyaka Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye genç kadının ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.