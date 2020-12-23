Rıza Bey’in yerine deprem anıtı yapılsın

İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremin ardından yaralar sarılırken 44 kişinin hayatını kaybettiği Bayraklı Manavkuyu'daki Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden Hüseyin-Emine Yücel çiftini Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. AİLEYE başsağlığı dileyen Erdoğan, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalan babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda hayatını kaybetmişti.

BAKANLIĞA TALİMAT

DİREN ve Feda'nın babası Hüseyin Yücel, Başkan Erdoğan'dan deprem sonrası yıkılan binanın yerine anıt yapılması talebinde bulundu. Başkan Erdoğan konuyla ilgileneceğini ve bakanlığa talimat vereceğini söyledi.



Depremde yaşamını yitiren Arife Yücel ile torunları Lena, Vera, Diren ve Feda, Çorum'da toprağa verilmişti.

'İSİMLERİNİ YAŞATALIM'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Hüseyin Yücel, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizi aradı ve başsağlığı diledi. Biz de kendisine yanımızda olduğu için teşekkür ettik. Biz aile olarak yıkılan apartmanın yerine bir deprem anıtı ve park alanı yapılmasını istiyoruz. Çocuklarım ve yeğenlerim pandemi nedeniyle bize ait olan Rıza Bey Apartmanı'ndaki dairede kalıyorlardı. Onları enkazdan günler sonra çıkartabildik. Apartmanın caddeye bakan tarafında geniş bir alan vardı. Ayrıca arkasında otopark olarak kullandığımız bir yer daha var. Binayı geriye çekerek önünü deprem parkı yapabilirler. Biz ayrıntıya girmeden depremde kaybettiklerimizin isminin yaşaması yönündeki taleplerimizi ilettik" dedi.

Hüseyin-Emine Yücel çifti depremde çocukları Diren ve Feda'yı kaybetmişti.



'CANLARIMIZ ARTIK YOK'

APARTMANDA hayatını kaybedenler arasında en küçük yaşta olanın kendi kızı Diren olduğunu belirten Yücel, "Mülkiyet kavramının çok üstünde olan canlarımız artık yok. Biz bu depremle birlikte 30 saniyede insanların hayattan kopup gittiğini yaşayarak gördük. O canlarımız artık geri gelmeyecek. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, insanların artık deprem gerçeğini unutmamasını istiyoruz. Elbette herkesin mülkiyete ilişkin talepleri olabilir. Bu binanın yerine başka bir yerde konut verilebilir. Burası kamulaştırılabilir. Binanın yapısı, durumu düzeltilerek yakını boşaltılabilir. Bir simge, anıt olsun, kaybettiklerimiz yaşasın istiyoruz" diye konuştu.