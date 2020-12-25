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Haberler İzmir Aliağa Güzelhisar Barajı alarm veriyor! İzmir'de susuzluk kapıda

alarm veriyor! 'de susuzluk kapıda

Ülke genelindeki barajların doluluk oranları alarm verirken ’in en önemli barajlarından olan Güzelhisar Barajında doluluk yüzde 50’nin altına düştü.

Aliağa Güzelhisar Barajı alarm veriyor! İzmir'de susuzluk kapıda
İHA

25.12.2020, 15:10

Aliağa Güzelhisar Barajında geçtiğimiz yılın aynı ayında yüzde 60'larda olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 50'nin altında kaldı. Bölgedeki son yağmurların çok fazla etkili olmaması önümüzdeki yaz ayı için kuraklık tehlikesini akıllara getirdi.

Güzelhisar Barajı'nın yanı sıra İzmir'deki diğer barajların da doluluk oranları geçen yıllara oranla daha düşük. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları Tahtalı Barajında yüzde 37.7, Balçova Barajında yüzde 32.51, Gördes Barajında yüzde 3, Ürkmez Barajında yüzde 40.57, Güzelhisar Barajında yüzde 46.86, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajında ise yüzde 37.99 olarak ölçüldü.

İzmir'de barajlar kırmızı alarm verdi!

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