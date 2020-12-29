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’da yılbaşı hareketliliği

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 kişinin girişi ile sınırlandırılan ’da yılbaşı hareketliliği yaşandı. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Karşıyaka Çarşı’da yılbaşı hareketliliği
İHA

29.12.2020, 15:52

Yeni yıla sayılı günler kala, İzmir'in en işlek noktalarından Karşıyaka Çarşı'da yılbaşı hareketliliği yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 bin 500 kişinin girişi ile sınırlandırılan çarşıda, çok sayıda vatandaş alışverişlerini yaptı. Vatandaşların maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Bir vatandaş, "Mutsuz ve huzursuzuz. Çocuklarım ve torunlarımla yılbaşı kutlamak isterdim ama sarılamıyoruz, koklaşamıyoruz. Onları özledim. Allah yardımcımız olsun. Yılbaşına eşimle birlikte gireceğim" derken, bir başka vatandaş ise, "Yılbaşında her yer zaten kapalı. Yeni yıla ailecek evde gireceğiz. Bugün hanıma yılbaşı hediyesi olarak çiçek aldım" dedi.

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