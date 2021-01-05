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Haberler İzmir Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej

Şehit 'in mesai arkadaşlarından kortej

İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen terör saldırısında 4 yıl önce şehit düşen polis memuru için mesai arkadaşları tarafından 50 araçlık kortej oluşturuldu.

Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej
İHA

05.01.2021, 15:56

5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, teröristlerle son kurşununa kadar tek başına çatışan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 4. yılında kortejle anıldı.

Aynı zamanda şehit polis Sekin'in mesai arkadaşları olan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 120 kişilik ekip, 50 araç ile kortej oluşturdu; sirenler çalarak İzmir Adliyesi çevresinde konvoy yaptı.

İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri

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