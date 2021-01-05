Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej

5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, teröristlerle son kurşununa kadar tek başına çatışan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 4. yılında kortejle anıldı.

Aynı zamanda şehit polis Sekin'in mesai arkadaşları olan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 120 kişilik ekip, 50 araç ile kortej oluşturdu; sirenler çalarak İzmir Adliyesi çevresinde konvoy yaptı.

İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri