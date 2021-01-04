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İzmir'in kahramanı Şehit ’in yeni görüntüleri

5 Ocak 2017’de önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru ’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.

İzmir'in kahramanı Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri
İHA

04.01.2021, 12:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021, 12:40

İzmir Adliyesinde 4 yıl önce meydana gelen terör saldırısında, teröristlere çatışan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olmuş, 3'ü polis 7 kişi yaralanmıştı. Hain saldırının yıldönümüne bir gün kala, faciayı önleyen Şehit Fethi Sekin'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin'i korkutmaya çalışıyor. Sekin ise kameralara gülerken yansıyor. Görüntüleri çeken kafenin eski çalışanı Öztürk Uçar, "Biz onunla hep şakalaşırdık, onu korkutmaya çalışırdık. O gün de yine şehidimizle şakalaşmak istedik.



Kulübesinin içinde beklemiştik. Onu korkutmaya çalışmıştık. O görüntünün üzerinden zaman geçti. Şimdi anlıyoruz ki; biz onu korkutmaya çalışırken o meğer kahramanca çatışarak bizim korkularımızı bitirecekmiş. Videoya kısa bir süre önce denk geldik. Arşivi kurcaladığımızda gördük ve duygulandık" dedi.



"ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ"
Fethi Sekin'i çok özlediklerini belirten Uçar, "Görüntüleri izleyince eski günler aklımıza geldi. Sanki yaşıyor ve karşımızda onu görüyor gibi olduk. Onu çok özlüyoruz. Ağabey-kardeşten öte bir ilişkimiz vardı, keşke yaşasaydı. Ben 4 yıldır adliye tarafına gidemiyorum. Gittiğim zaman gözyaşlarına boğuluyorum. Fethi Sekin bana montunu, kaskını, yağmurluğunu vermişti. Onları evimde saklıyorum. Bu sene pandemiden dolayı gidemedim ama seneye nasip olursa Elazığ'a gidip mezarı başında dua etmek istiyorum" diye konuştu.

Uçar, adliye saldırısı sırasında çalıştığı kafede o anları cep telefonu kamerasına da kaydetmişti. Fethi Sekin ve yaralanan şahıslar, Uçar'ın çektiği görüntülere yansımıştı.

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