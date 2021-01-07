İzmirim Kart - HES Kodu eşleşmesi nasıl yapılır? Son tarih ne zaman?

İzmir'de HES kodları ile hamiline İzmirim Kartlarını eşleştirme işlemi 30 Ekim'de başladı. İlk etapta 15 Kasım'a kadar tanınan süre, önce 30 Kasım'a, ardından da 20 Aralık'a uzatıldı. Son alınan karara göre İzmirim Kart ve HES kodu eşleştirme işlemlerinin tarihi uzatıldı. Peki İzmirim Kart - HES Kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

NASIL YAPILACAK?

ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. "hes.eshot.gov.tr" adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, kişisel HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, vatandaşlar, istenen bilgileri tek adımda girip, kaydını yaptırabiliyor. Vatandaşlar ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor.

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SON TARİH 11 OCAK 2021

Aradan geçen yaklaşık 1.5 aylık sürede, yapılan tüm duyurulara rağmen, aktif kullanılan hamiline İzmirim Kartların yalnızca yüzde 24'üne HES Kodu tanımlaması yapıldı. Sürenin son kez uzatılmasına karar verildi ve son tarih olarak "11 Ocak" belirlendi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE ENGELLİLERE "SON TARİH" YOK

Toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olanların da pandemiyle mücadele kararları kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması ve HES kodlarını eşleştirmesi gerekiyor. Ancak 11 Ocak 2021, 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlar için 'son tarih' değil. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşım araçlarından yararlanması, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmış durumda. Engelli vatandaşlar ise raporlarını ibraz etmek zorunda oldukları için kart ünitelerine şahsen başvuru yapmak zorunda. Ağır zihinsel ve fiziksel engellilerin ve 18 yaşından küçük engelli vatandaşların başvuru işlemlerini, anne/babaları ya da vasileri yapabiliyor. Kart üniteleri, başvuru sahiplerine fotoğraflı İzmirim Kartlarını birkaç dakika içinde hazırlayıp veriyor. 65 yaş üstü vatandaşlar ise kart başvurularını hem www.izmirimkart.com.tr adresinden hem de şahsen yapabiliyor. Ardından fotoğraflı İzmirim Kartlarını; Konak, Bostanlı İskele, Fahrettin Altay ve Bornova Metro'daki kart merkezlerinden alabiliyor. 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara, İzmirim Kartları ücretsiz veriliyor.



BİNİŞ BİLGİLERİ BAKANLIĞA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele çalışmaları kapsamında 30 Ekim'den bu yana İzmirim Kart biniş bilgilerini her gün T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyor. Aktif kullanılan İzmirim Kartların, HES kodlarıyla eşleştirilmesi sonrasında kentte toplu ulaşım araçlarına yapılan tüm binişler elektronik takip altına alınmış olacak. Böylece hasta ya da temaslı kişilerin, toplu ulaşım araçlarını kullanmasının önüne geçilecek. Bakanlık, karantinada olması gerekirken, toplu ulaşımı kullanan hastaların ya da temaslı kişilerin tespitini yaparak cezai işlem başlatacak.