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Haberler İzmir 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

8.1.2021

İzmir'de, jandarma tarafından yol kontrolü esnasında durdurulan araçta 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt amaçlı kullanılmak üzere geri dönüşüm madeni yağların, Torbalı'dan Bornova'daki kamyon ve TIR garajlarına nakledilerek piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Ekipler, saat 05.00 sıralarında yol kontrolü sırasında bir araçta arama yaptı. Aramada, tanklar içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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