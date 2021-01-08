Hırsızlar mahalleyi internetsiz bıraktı!

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesine bağlı Yeniçam Mahallesi'nde telefon ve internet kabloları, hırsızlar tarafından çalındı. Mahallede 2 aydır internet erişimi sağlanamıyor. 17 Kasım gecesi jandarma ekipleri, E.T. (33), E.T. (34) ve M.K.'yi (39), bir telefon direğinden kablo keserken yakaladı. Otomobillerinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. O günden bu yana internet erişiminin sağlanamadığı mahallede yaşayan öğrenciler uzaktan eğitime yalnızca cep telefonları ile katılabiliyor. Mahalle sakinleri, kabloların yenilenerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.