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İzmirli iş insanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika... eski Belediye Başkanı ve iş dünyasının önemli isimlerinden, 'nın kurucusu hayatını kaybetti. Baysak, Karşıyaka'da 1994-1999 yıllarında belediye başkanlığı yapmıştı.

İzmirli iş insanı Kemal Baysak koronavirüsten hayatını kaybetti

08.01.2021, 10:11

İzmir'de iş dünyasının önemli isimlerinden, Terbay Makina'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Kemal Baysak, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Bir dönem Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan, sevecen ve yapıcı kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Kemal Baysak, aynı zamanda Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolusu idi. Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı, Dünya Bosna Hersek Göçmenler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Büyükelçisi, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı olan Kemal Baysak'ın ölümü İzmir'de büyük üzüntü yarattı.

Baysak'ın ölümünün ardından kentteki çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Baysak aynı zamanda Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolusu'ydu.

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