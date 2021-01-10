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Haberler İzmir Baraj suyu çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

10.1.2021

İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan Yortanlı Barajı'ndaki sular, kuraklık nedeniyle azalınca 2 bin yıllık tarihi Paşa Ilıcası Köprüsü gün yüzüne çıktı. Bergama'nın 16 kilometre kuzey doğusunda yer alan Paşaköy Mahallesi'nde bulunan Paşa Ilıcası, Antik Roma Döneminde tedavi merkezi olarak kullanılıyordu.

KURAKLIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Daha sonra Yortanlı Barajı adını alan bölgedeki bazı tarihi yapılar, sular altında kalmıştı. Son zamanlarda ise yaşanan kuraklık sebebiyle sular çekilmeye başladı. Suların çekilmesiyle beraber yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olan tarihi Paşa Ilıcası Köprüsü görünür oldu.

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