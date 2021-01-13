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Haberler İzmir Firari zanlı çalıntı araçla polis arabasına çarptı

Firari zanlı çalıntı araçla polis arabasına çarptı

Firari zanlı çalıntı araçla polis arabasına çarptı

13.1.2021

İZMİR'DE hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve hırsızlıktan kaydı bulanan M.E, Gaziemir ilçesinde park halinde duran bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. Otomobil sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. M.E'nin Gürçeşme semtinde araçla seyir halinde görülmesiyle birlikte kovalamaca başladı. Hilal Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren M.E, kaçabilmek için geri manevra yaptığı sırada polis otosuna çarptı. Etkisiz hale getirilen M.E. gözaltına alınırken, araçlar çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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