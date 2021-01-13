  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu

'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu

'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Buca ilçesinde sele kapılan motorlu kuryenin kurtulma çabaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

13.01.2021, 12:05

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin pek çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar sele kapıldı. Özellikle kısıtlamadan muaf olduğu için dışarıda olan vatandaşlar da sele kapılmamak için uzun uğraşlar verdi. Buca ilçesinde motorlu kurye Özgür Seven, motoruyla selde sürüklendi. Hem kendi canını hem de motorunu kurtarmaya çalışan Seven, güçlükle kendini korumaya çalıştı. Motoruyla birlikte düşen Seven, ayağa kalkıp bu kez de motorunu selden kurtarmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Öte yandan başka bir motorlu kurye de kısıtlama saatlerinde yağmura yakalandı. Kurye, ıslanan botlarını sıkarak yağmurda ne kadar ıslandığını kamera ile kayda aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de motorlu kuryenin ölüm-kalım savaşı! Sel sularından böyle kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.