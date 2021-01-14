Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topuyla hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.
İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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