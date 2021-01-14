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Haberler İzmir İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi

'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi

, 'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığında, hava savunmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İzmir'deki 57'nci tugayda hava savunma eğitimleri düzenlendi
AA

14.01.2021, 13:09

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'deki 57'nci Topçu Tugayı Hava Savunma Tabur Komutanlığımızda görevli personelimiz, hava savunma topuyla hava hedeflerinin takibi, ateş altına alınması, Sentinel ve Kalkan radar sistem kurulumlarını kapsayan eğitimler gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

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