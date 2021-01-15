Son dakika: İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 20.20'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.9 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 3.9 olarak ölçtü.