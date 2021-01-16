Sahte içki kabusu bitmiyor! İzmir'de 2 kişi daha yaşamını yitirdi

Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.K, gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Dün alkol tükettikten sonra fenalaşarak aynı hastaneye getirilen E.İ de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
N.K. ve E.İ'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir'de sahte içkiden ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim 2020'den bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölen kişi sayısı 42'ye ulaştı.İzmir'de sahte vücut geliştirme hapı satanlar yakalandı Manisa'da bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
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