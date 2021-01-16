Haberler İzmir Sahte içki kabusu bitmiyor! İzmir'de 2 kişi daha yaşamını yitirdi

Sahte içki kabusu bitmiyor! İzmir'de 2 kişi daha yaşamını yitirdi

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti. İzmir'de sahte içkiden ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim 2020'den bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölen kişi sayısı 42'ye ulaştı.